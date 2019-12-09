Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Токио. По словам руководителя, они высокие у всех, кроме легкоатлетов.

— В Токио Россия под нейтральным флагом поедет. Но участие легкоатлетов вызывает у меня наибольшие опасения. Лучшей легкоатлетке Европы Марии Ласицкене уже отказали в аккредитации на турнир в Глазго.

Меня часто критикуют. Но мы работаем ради национальных интересов. Или вы считаете, что прятать допингеров, создавать схемы, как в Чувашии или защищать бывшего президента ВФЛА, когда были очевидны нарушения — это защита национальных интересов? Давайте посмотрим, в каком сейчас состоянии легкая атлетика. Это одна из самых пострадавших федераций. И если представители остальных видов спорта, чистые представители, смогут принять участие на Играх в Токио, то по поводу легкоатлетов у меня большие сомнения.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования. (Владимир Иванов)