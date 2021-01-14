Юрист по спортивному праву раскритиковал решение CAS по РУСАДА

Глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части по решению спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

— Анализ мотивировочной части решения еще раз подчеркивает, что решение несправедливое. Оно базируется на обвинении государства, что вне компетенции Спортивного арбитражного суда, — сказал Алексеев в программе «Все на Матч!». — Но главное, что решение необоснованное, так как в самом тексте решения CAS расписывается в своей беспомощности, что он не смог выявить конкретных нарушителей. Они могли быть как со стороны Родченков и его подельников, так и со стороны лиц, которые имели доступ к LIMS после его передачи.

LIMS — это неофициальная база данных, которая не допущена и не предусмотрена документами ВАДА. Это, по сути дела, самодеятельность со стороны Московской антидопинговой лаборатории, и принимать официальное судебное решение на основе базы данных LIMS — незаконно.

Решение предусматривает коллективную ответственность, по сути дела, невиновных спортсменов и носит дискриминационный характер, так как в том числе лишает «чистых» спортсменов права на гимн, герб и других прав на самоидентификацию гражданства. В этой части решение нарушает базовые права человека".

Напомним, CAS опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Текст мотивировочной части решения суда занимает 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спорстменов и официальных лиц, нарушивших антидопинговые правила, невозможно.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.