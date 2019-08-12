Юрист Пацев возглавил рабочую группу по изучению антидопинговых нарушений в Чувашии

Спортивный юрист Артем Пацев возглавил независимую рабочую группу по изучению возможных нарушений антидопинговых правил в Чувашии. В июне РУСАДА сообщило, что расследование выявило нарушения в одном из спортивных училищ републики. Было выявлено более 60 случаев возможных нарушений, по 33 спортсменам будут открыты дела.

"Друзья, коллеги! Как все вы, наверное, помните, пару месяцев назад было широко объявлено о том, что в Чувашии раскрыто чуть ли не главное гнездо мирового допинга, по сравнению с которым лаборатория BALCO, проделки Родченкова-Соболевского и австро-немецкие гематологи из парикмахерской – просто дошкольники с игровыми медицинскими наборами. Но руководство Чувашии, вопреки ожиданиям многих, не впало в панику или в отчаяние, не зарыло голову в песок, повторяя оттуда "ничего не знаю, все поклеп и провокация", и не стало применять древний русский способ "наказание невиновных и награждение непричастных", а решило системно подойти к решению проблемы.

Как известно, для того, чтобы проблему решить, надо сначала выяснить, в чем она состоит, определив ее масштаб и корни, а уже потом, помимо собственно самой проблемы, устранить ее причины и условия, в которых стало возможно ее возникновение. Именно это, по собственной инициативе, и сделало республиканское руководство: распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая и займется выяснением всех обстоятельств, способствовавших появлению проблемы, а также разработкой конкретных практических рекомендаций по устранению самих ее причин.

Рабочая группа состоит из экспертов, не входивших никогда во властную систему Чувашии, и вообще весьма далеких от государственной службы, что само по себе исключает возможность какого-либо влияния со стороны органов власти на выводы и рекомендации Рабочей группы. На мой взгляд, именно такой подход и является одним из проявлений системной борьбы с допингом. Конечно, это не является "чувашским ноу-хау": аналогичный подход использует и ВАДА, образуя для подобных случаев независимые группы экспертов, в которые включают и специалистов по спортивной медицине, и экспертов с большим опытом работы в правоохранительных органах (вспомним хотя бы независимую комиссию Ричарда Паунда). Но в России, при рассмотрении "внутрироссийских" допинговых дел и ситуаций, Чувашская Республика с созданием такой независимой рабочей группы – первая среди всех.

Поэтому горжусь тем, что мне предложили возглавить эту рабочую группу, на что я, почти не раздумывая, дал свое согласие – это вне всякого сомнения интереснейшая и совершенно нового уровня задача. Мне и двум другим входящим в рабочую группу экспертам, имеющим огромный практический опыт и безусловный авторитет в своих сферах (это Асхаб Гаджиев, руководитель Медицинского управления КХЛ, и Сергей Кондратьев, бывший следователь по особо важным делам, капитан юстиции в отставке), предстоит очень большая работа. Уже понятно, что надо будет беседовать с десятками (если не сотнями) людей, изучать многочисленные документы двухлетней давности, и тщательно, скрупулезно, но главное –абсолютно беспристрастно! – восстанавливать картину того, что же именно в действительности происходило в чувашском спорте два года назад, кто и в чем реально виноват, и как отладить антидопинговую работу так, чтобы не допускать каких-либо нарушений в будущем.

Всю эту работу мы хотели бы завершить в двухмесячный срок, потому что затягивать ее – уж точно не в интересах ни самой Рабочей группы, ни создавшего ее кабинета министров Чувашии, и уж тем более не в интересах самих чувашских спортсменов и тренеров.

Одновременно хотел бы сказать, что, по понятным, надеюсь, причинам, других комментариев по поводу деятельности рабочей группы не будет – дайте нам поработать спокойно и без внешнего давления, в том числе через СМИ. Мы планируем заранее объявить дату презентации доклада (там не будет никаких "закрытых" частей или еще каким-либо образом скрытой информации), и по итогам работы все всем расскажем, покажем, дадим пояснения", – написал Пацев в Фейсбуке.