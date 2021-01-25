Юрист Пацев поддержал решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Спортивный юрист Артем Пацев высказался по поводу решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Юрист заявил, что РУСАДА приняло правильное решение, так как отменить вердикт CAS можно только, если в ходе рассмотрения дела были допущены грубые процессуальные нарушения.

«В данном случае очевидно, что грубых процессуальных нарушений, повлиявших на суть спора и одновременно затронувших интересы самого РУСАДА, не было. Поэтому шансы на отмену вердикта по жалобе нашей антидопинговой организации стремились бы к нулю. Кроме того, это очень затратная процедура. Подать жалобу могут только лицензированные швейцарские адвокаты, а в случае отказа оплачиваются не только свои расходы и деятельность суда, но и юридические расходы противоположной стороны», — цитирует Пацева RT.

Сегодня, 25 янврая, стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.