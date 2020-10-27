Яна Романова: «Страдает славное прошлое Зайцевой и Устюгова»

Титулованная российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала рекомендации Минспорта, которые призывают регионы отказывать в какой-либо работе в спортивной сфере людям, у которых есть допинговое прошлое. Напомним, что сегодня антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишила Евгения Устюгова олимпийских медалей Сочи-2014 и Ванкувера-2010.

— Я думала об этом на примере Ольги Зайцевой. Она столько лет защищала честь страны, была гордостью нации. По крайней мере, в моем представлении. Когда мы выступали, она была лучшей женщиной-биатлонисткой в мире. В итоге ее постигла такая судьба и смириться с этим нельзя. У Евгения аналогичная ситуация. Получается, что страдает их славное прошлое и нет будущего в спорте. Разве это правильно?

У меня есть надежда. Я продолжаю верить, что это не итоговые решения. Может быть это оптимистично, но я не верю, что это точка. Это касается и дела Ольги Зайцевой (в ноябре будет подана апелляция на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, — «СЭ»), и Евгения Устюгова. (Тимур Ганеев)