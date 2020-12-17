Известный телеведущий Леонид Якубович прокомментировал давление на российский спорт со стороны ВАДА.

«Каждый раз, если что-то там вякнули в какой-то стране, то до свидания, ребята, мы с вами больше не торгуем. Вот у нас вентиль, и мы сейчас закроем газ. И будете к нам относиться уважительно по любому поводу. Политика, спорт... Пожалуйста, будем с вами торговать, даже если вам невыгодно. До свидания, братцы, живите без нашего газа и можете бухтеть что хотите. Я не выношу это. Я родился в середине прошлого века и воспитан совершенно по-другому», — приводит слова Якубовича РИА Новости.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.