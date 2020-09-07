Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен вспомнил слова бывшего министра спорта России Виталия Мутко.

«Виталий Мутко, бывший министр спорта России, при каждой встрече мне говорил о норвежских спортсменах с астмой, намекая на нечестную игру. Я всегда предлагал ему обратиться в ВАДА, чтобы обсудить эту проблему более детально», — цитирует Андерсена портал VG.

«Он же намекал на использования использования норвежцами запрещенных препаратов в спорте. Все понимаю, что такое терапевтические исключения. Спортсмен вынужден принимать различные препараты, когда он реально болен. Я был бы очень рад, если бы кто-то провел исследования и оценил, как препараты против астмы используют в разных странах», — заявил Андерсен.