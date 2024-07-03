World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и во втором квартале 2024 года, 38 человек.

Спортсмены, находящиеся в пуле допинг-тестирования, обязаны вовремя вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.