14:18 | ДОПИНГ

Вячеслав Колосков: "В докладе Макларена - одни рассуждения о подмене и вскрытии проб"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что ему не верится в возможность обнаружения следов марихуаны в допинг-пробе одного из футболистов молодежной сборной России во время сборов в Новогорске в 2014 году. По его словам, подменить пробу нельзя – их сразу увозят в лаборатории.

– В подобное с трудом верится, – приводят "Известия" слова Колоскова. – Пробы берутся в день игры, а уже через несколько дней объявляются результаты их анализа. Подменить пробу нельзя – их сразу увозят в лаборатории. Значит, о выявлении марихуаны в организме должны были еще два года назад узнать. Но почему-то не объявили. На моей памяти не было такого, чтобы антидопинговые службы не объявляли результаты проверок, если там выявлялось что-то запрещенное. И так во всем докладе Макларена. Нет конкретики, только какие-то рассуждения о подмене проб, вскрытии проб.
 

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http://izvestia.ru/news/650786#ixzz4SbPW7J3w

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