Все спонсоры и попечители покинули ВФЛА

Все спонсоры и попечители покинули Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за отсутствия у организации членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом сообщил президент федерации Евгений Юрченко. Ранее World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до обозначенной даты (1 июля), и сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов.

«Либо вся сумма (штрафа) платится, либо платится по частям, — цитируют Юрченко «РИА Новости» со ссылкой на эфир «Матч ТВ». — Перевод до 1 июля не сделали, сейчас у ВФЛА нет денег. Последние денежные средства поступали на счета федерации в декабре 2019 года. Мы обращались в огромное количество административных организаций, обращались к бизнесу. Сейчас ВФЛА в силу того, что лишена международного членства, не имеет спонсоров и попечителей. Все они покинули ВФЛА.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) и объявила, что будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов до 1 июля. Эта сумма не была выплачена в обозначенный срок.