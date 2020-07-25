Президент РУСАДА Юрий Ганус в резкой форме высказался по поводу нынешней ситуации в организации. Ранее стало известно, что аудит, заказаный Олимпийским комитетом России (ОКР), выявил нарушения в деятельности РУСАДА. По информации Telegram-канала «Постправда», Ганус якобы присвоил 110 миллионов рублей за 2018-2019 год.

«При двух беспрецедентных допинговых кризисах в России, допинг — враг спорта России номер 1, — написал Ганус в Twitter. — Он угрожает нашим ценностям. Допинг отнимает будущее у наших детей, посвятивших себя спорту. Допинг — угроза национальной безопасности России. Этот враг у наших ворот? Нет, он уже давно внутри.

Чтобы сразить такого врага, как допинг, нужен всеобъемлющий фронт борьбы.

А что мы видим? РУСАДА, реально борющееся с допингом в интересах спорта России, а значит, в национальных интересах, под огнем сфабрикованных обвинений. В чьих интересах действуют наши оппоненты? Враг у ворот?

Антидопинг — это не просто набор антидопинговых функций, это прежде всего культура нулевой терпимости к допингу. Это то, как относятся к допингу и допинговым нарушениям внутри страны и на всех ее уровнях. Именно это топит легкую атлетику России

Враг у ворот? Он уже давно внутри".