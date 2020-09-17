Врачу, снабжавшему спортсменов допингом, грозит шесть лет тюрьмы

В немецком Мюнхене сегодня начинается судебный процесс над немецким доктором Марком Шмидтом, которого обвиняют в создании сети снабжения допингом спортсменов высокого уровня и использовании запрещенных методов улучшения результатов.

Это крупнейшее дело с тех пор, как допинг стал в Германии уголовным преступлением. Как сообщает Suddeutsche Zeitung, 42-летнему доктору грозит от четырех до шести лет тюрьмы при условии, что он предоставит суду исчерпывающую информацию о своих преступлениях. Кроме того, обвинение предъявлено еще двум сообщникам, а также отцу Шмидта. В качестве свидетелей выступают 23 лыжника и велосипедиста из восьми стран. Некоторые из них уже получили условные сроки за допинг.

Схема Шмидта была раскрыта феврале 2019 года во время лыжного чемпионата мира в австрийском Зефельде. Тогда несколько спортсменов были пойманы с поличным за нелегальным переливанием крови, а в гараже врача в Эрфурте — обнаружены замороженные пакеты с кровью, а также допинговые препараты. Теперь Шмидт обвиняется в незаконной коммерческой деятельности, назначении допинговых препаратов и использовании запрещенных методов, а в одном из эпизодов — в нанесении вреда здоровья пациенту. Всего в обвинительным заключении 208 пунктов.