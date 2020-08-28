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Владимир Лукин: «Ответы Гануса на претензии были на 100 процентов политическими»

15:15

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, подводя итоги общего собрания учредителей Российского антидопингового агенства, рассказал о прениях с Юрием Ганусом, отстраненным от должности генерального директора РУСАДА.

— Скажу так: ответы Юрия Александровича были на 100 процентов политическими, — подчеркнул Лукин. — Он защищал свою позицию, которую аудитор и некоторые другие участники заседания восприняли в критическом ключе. Единого мнения а этом вопросе не было, но было единое мнение поддержать мнение наблюдательного совета.

Напомним, что исполнять обязанности руководителя РУСАДА временно будет юрист организации Михаил Буханов. (Антон Бабошин)

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