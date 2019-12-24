Владимир Драчев: «Неверно было бы идти на поводу у ВАДА»

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение исполкома ОКР поддержать рекомендацию набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями.

— На мой взгляд, другого решения быть не может, — отметил Драчев. — Мы же понимаем, какая ситуация у нас в каждом виде спорта. И было бы неверно соглашаться с решениями ВАДА, идти на поводу у этой организации. Есть ли шансы оспорить санкции, это другой вопрос. Но их в любом случае надо использовать. А каким будет итоговое решение — положительным для нас, или все останется как есть, мы можем только предполагать. Конечно, мы надеемся на лучшее и на то, что все доводы сторон будут объективно рассмотрены в CAS. Олимпийский комитет уже определил две юридические компании, которым могут поручить нашу защиту.

— Как относитесь к предложенным санкциям?

— На мой взгляд, они должны быть персонифицированными. Если есть нарушение, проба А, проба В — наказывайте. Но не всю команду и всех людей, работающих в ОКР. Это уже перебор. Наказывать всю страну — изначально неверная постановка вопроса. (Антон Бабошин)