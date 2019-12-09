Владимир Драчев: «Мы должны знать, кто конкретно из членов нашей сборной будет допущен к ЧМ»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от участия на чемпионатах мира и Олимпиадах на 4 года.

— Информация для нашего биатлона негативная. Но здесь еще надо посмотреть, как будут формироваться списки по участию. Мы же понимаем, что в этапах Кубка мира могут участвовать все, а к чемпионату мира допустят, к примеру, только Елисеева. И как нам тогда быть? Они должны тогда какие-то правила написать. Чтобы мы понимали эти правила.

Мы должны знать, кто конкретно из членов нашей сборной будет допущен к чемпионату мира. И не за неделю до начала, а прямо сейчас. Для нас это самое важное. Нам же надо готовиться. Чтобы не получилось, как в Пхенчхане, куда поехали «два плюс два» вместо «шесть плюс шесть.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн