Виталий Степанов: «Россия не верит в чистый спорт. Им нужно как можно больше медалистов в олимпийских видах»

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов выразил мнение, что в России не верят в чистый спорт и стремятся добывать награды любой ценой. Степанов вместе с женой Юлией Степановой выступил информатором ВАДА по делу о допинге в российской легкой атлетике.

— У антидопингового движения по-прежнему много проблем почти во всех странах мира, включая Россию и США, — цитирует Evening Standard Степанова К сожалению, будет еще много чистых спортсменов, которых и дальше будут лишать их честных мест на Олимпийских играх. Надеюсь, шаг за шагом система улучшится.

Я чувствовал себя идиотом, потому что думал, что являюсь частью команды, борющейся с этим. Затем я понял, что являюсь частью более крупного механизма, который не верит в чистый спорт. Им нужны медали, как можно больше медалистов в как можно большем количестве видов спорта, особенно в олимпийских видах.