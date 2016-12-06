Виталий Мутко: "Будет еще одна попытка атаки на российский спорт"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что стоит ждать новой атаки на российский спорт. По его мнению, это случится после 9 декабря, когда будет опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, возглавляющего комиссию ВАДА по анализу антидопинговой работы в России.

– На самом деле, сейчас после 9 декабря станет понятно, что будет. Будет еще одна попытка (атаки) на российский спорт, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Никто не знает, что будет, как, сидят все ждут. Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. Нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться. Как с паралимпийцами – их сперва отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению и за что отстранили. Надо же это было обосновать. Так что ничего, спокойно.