Вилухиной вернули серебро Олимпийских игр в Сочи

Российской биатлонистке Ольге Вилухиной вернули серебряную награду Олимпийских игр в Сочи-2014 в спринте.

В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой.

Согласно заявлению CAS по итогам рассмотрения апелляций спортсменок, Вилухина и Романова оправданы, а апелляция Зайцевой удовлетворена частично — с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Таким образом, Россия будет лишена серебряной медали в женской эстафете, заработанной на Олимпиаде в Сочи.