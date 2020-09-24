Вилухиной вернули серебро Олимпийских игр в Сочи
16:10
Российской биатлонистке Ольге Вилухиной вернули серебряную награду Олимпийских игр в Сочи-2014 в спринте.
В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой.
Согласно заявлению CAS по итогам рассмотрения апелляций спортсменок, Вилухина и Романова оправданы, а апелляция Зайцевой удовлетворена частично — с нее сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Таким образом, Россия будет лишена серебряной медали в женской эстафете, заработанной на Олимпиаде в Сочи.
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