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Вице-президент ВАДА требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта

9 декабря 2019, 14:00

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта.

В понедельник члены исполкома ВАДА проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации, — приводит ТАСС слова Хеллеланда. — Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7298909

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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