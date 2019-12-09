Вице-президент ВАДА требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта.

В понедельник члены исполкома ВАДА проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации, — приводит ТАСС слова Хеллеланда. — Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз — я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем.