Вице-президент ВАДА: «Нет оснований доверять МОК в ситуации с Россией»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд считает, что нет оснований для доверия Международному олимпийскому комитету (МОК) в ситуации с допингом в российском спорте.

— Нет оснований доверять МОК, — приводит слова Хеллеланд NRK. Между МОК и CAS есть тесные связи. Мы четыре года ждали решения. Они находятся под безумным давлением и пытаются найти выход. На карту поставлено много денег, если такую большую нацию, как Россия, не допустят на Евро-2020, летнюю или зимнюю Олимпиаду. Это большое поражение для МОК, но теперь те, кто жульничал в крупнейшем в мире допинг-скандале, должны ответить за свои ошибки.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.