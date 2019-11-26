Вице-президент ВАДА: «МОК будет бороться против рекомендации в отношении России»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступит против рекомендации Комитета по соответствию ВАДА отстранить Россию от международных соревнований.

— Думаю, МОК будет противодействовать этому. На кону стоят власть и должностные позиции. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы будем в меньшинстве. Я сделаю все возможное, чтобы сделать спорт чистым, — цитирует Хеллеланд NRK.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.