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Вице-президент ВАДА: «Было большой ошибкой восстанавливать РУСАДА до того, как мы получили данные Московской лаборатории»

12:35

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд считает, что РУСАДА нельзя было восстанавливать в правах в сентябре 2018 года. Хеллеланд будет сегодня голосовать по российскому вопросу.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Я на пути на исполком WADA в Лозанне. Было большой ошибкой восстанавливать РУСАДА до того, как мы получили данные Московской лаборатории. Сейчас эти данные у нас есть. Измененные, — написала Хеллеланд в Twitter.

Забанит ли ВАДА российский спорт? Live!

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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