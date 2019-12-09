Вице-президент ВАДА: «Было большой ошибкой восстанавливать РУСАДА до того, как мы получили данные Московской лаборатории»

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд считает, что РУСАДА нельзя было восстанавливать в правах в сентябре 2018 года. Хеллеланд будет сегодня голосовать по российскому вопросу.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Я на пути на исполком WADA в Лозанне. Было большой ошибкой восстанавливать РУСАДА до того, как мы получили данные Московской лаборатории. Сейчас эти данные у нас есть. Измененные, — написала Хеллеланд в Twitter.

On my way to WADA ExCo- meeting in Lausanne.

It was a mistake to make RUSADA compliant BEFORE we got the data. Now we have them. Manipulated.



Time for WADA and IOC to install strongest sanctions possible, in the biggest SportScandal EVER #CleanAthletes #CleanSport — Linda H. Helleland (@Lindacath) December 8, 2019

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