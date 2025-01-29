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Веснина: «Дело Синнера о допинге странное, но он хорош сам по себе. Хочется верить в чистый спорт»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала о своем отношении к допинговому делу 1-й ракетки мира Янника Синнера.

«Это очень странная ситуация. Такая же, что и с Игой Швентек. Я стараюсь верить в его невиновность. Но то, как это преподнесли нам ВАДА и ATP... Очень непонятно, почему все было объявлено только после того, как Синнер не играл какое-то время. Много вопросов. Конечно, это неприятная ситуация для Янника и для мирового тенниса тоже.

Синнер без всякой помощи играет великолепно, демонстрирует просто невероятный теннис! Я все-таки стараюсь верить в хорошее, в чистоту спорта. Надеюсь, эта ситуация разрешится. Эту историю неправильно преподнесли для прессы. Нужно ли было вообще говорить, если доза там была минимальная?» — сказала Веснина Metaratings.ru.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный допинг-тест. Спортсмен объяснил, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта, который использовал средство, содержащее препарат клостебол, для обработки пореза на пальце.

После многомесячного разбирательства Международное агентство по обеспечению честности в теннисе признало Синнера невиновным.

По итогам расследования с итальянца сняли 400 очков и забрали призовые за полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Источник: Metaratings
Теннис
Елена Веснина
Янник Синнер
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