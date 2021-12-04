Вероника Логинова заняла пост гендиректора РУСАДА

Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей агентства.

Конкурс на должность гендиректора РУСАДА был открыт 25 октября, прием заявок завершился 15 ноября.

В начале июня РУСАДА получило от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствию Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА лишилось статуса в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда. План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

После увольнения Юрия Гануса с поста генерального директора РУСАДА обязанности главы организации с августа 2020 года по 1 декабря 2021 года исполнял Михаил Буханов.