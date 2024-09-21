Логинова: «Немецкая антидопинговая лаборатория помогла РУСАДА, проверив пробы с Игр БРИКС»

РУСАДА испытывало проблемы с поиском лаборатории для проверки допинг-проб, взятых на Играх БРИКС, однако сумело договориться о сотрудничестве с одной из лабораторий в Германии, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«В июне в России прошли замечательные Игры БРИКС, организаторы которых выступали за то, чтобы на их соревнованиях был полный допинг-контроль с соблюдением всех международных требований. Но затем у нас начались проблемы, так как многие лаборатории отказались принять пробы с этих Игр. Мы, конечно, были возмущены, продолжали бороться за интересы организаторов и нашли в Германии аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораторию, которая проверила все взятые на Играх БРИКС допинг-пробы», — передает слова Логиновой ТАСС.

В Германии в настоящее время имеют аккредитацию ВАДА две лаборатории, находящиеся в Кельне и Зайберсдорфе.