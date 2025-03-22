Вавринка — о допинг-скандалах в теннисе: «Нам нужна прозрачность»

Бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал проблему допинга в теннисе.

«Если посмотреть на прошлый год, то две первые ракетки (Яник Синнер и Ига Свентек) мира сдали положительные тесты. А мы, игроки, узнали об этом лишь несколько месяцев спустя. Мы просим полной прозрачности, и я надеюсь, что дела в теннисе улучшатся и спорт будет двигаться вперед по-другому. В конечном итоге мы надеемся только на отличные матчи и не хотим, чтобы кто-то покинул наш спорт, не говоря уже о первой ракетке мира. Нам нужна прозрачность, вот что имеет значение», — приводит слова теннисиста Corriere dello Sport.

28 ноября сообщалось, что польская теннисистка Ига Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.

За несколько месяцев до этого стало известно, что итальянец Янник Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.