Васильев: «Западные страны уличены ВАДА в допинге больше, чем Россия»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о допинговых скандалах в российском спорте.

«Допинг, как и наркотики, победить полностью невозможно. Потому что это дорогостоящая индустрия, где зарабатываются огромнейшие деньги. Те, кто распространяет допинг между спортсменами, никогда не остановятся. Их даже смерть не остановит, поскольку на их место придут другие. К великому сожалению, допинг будут употреблять всегда. Любое государство вместе с МОК и ВАДА должны понижать процент спортсменов, употребляющих запрещенные вещества. Но статистика говорит не в пользу западных стран. Они уличены ВАДА значительно больше, чем Россия.

К нашей стране одни требования и формат, а ко всем остальным — другие. Некоторые американские спортсмены по два раза были дисквалифицированы, но все равно отправлялись на Олимпиаду и никого это не смущало. А теперь и вовсе стали для своих спортсменов выпускать терапевтические исключения. Очевидно, что спортсмены прикрываются справками и легально используют допинг. Но любой человек, который был пойман на применении запрещенных веществ, обязательно должен быть наказан. Со злом нужно бороться«, — сказал Васильев «СЭ».

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на вердикты по делу о нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсменов в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, аннулированы. Они лишены медалей, очков и призовых.