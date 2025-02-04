Васильев — о претензиях ВАДА к России: «Банька валяет Ваньку»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки о мотивах не восстанавливать РУСАДА.

«Глава ВАДА просто нашел повод, чтобы затянуть процедуру восстановления РУСАДА в правах. Витольд Банька валяет Ваньку. Он несет глупости. Даже если Россия на 500 процентов выполнит все требования для восстановления, ВАДА скажет: «Нет, не можем восстановить РУСАДА, потому что в России часто идет дождь, а нам нужно солнце». ВАДА ищет соринку в глазах российских спортсменов, а в своем глазу не видит целый лесоповал. Это ангажированная организация.

Вспомните американского легкоатлета Джастина Гэтлина. Он дважды попадался на допинге, но ему разрешили выступать на Олимпийских играх. И никаких вопросов у ВАДА не было к Гэтлину. Но при этом без доказательств отстраняли российских спортсменов, которые ничего не нарушали, но были в списке негодяя Григория Родченкова», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Ранее Банька заявил, что российское законодательство до сих пор не приведено в соответствие с антидопинговым кодексом ВАДА.