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Васильев: «ВАДА врет, говоря, что для США нет исключений. Это на 100 процентов показуха»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки в адрес USADA.

«ВАДА создано для всех, кроме Америки. Сколько было прецедентов, когда американские спортсмены, нарушавшие допинговый кодекс, уходили от ответственности. А тех, кого наказывали даже дважды за употребление, получали допуск на Олимпиаду. Это было и в легкой атлетике, и в других видах спорта. Законы они писали сами, но не для себя, а для остальных.

Ситуация складывается так, что нужно либо менять кодекс ВАДА, либо создавать другую организацию. Это ручная организация. Хотя Банька и руководит ВАДА, и делает высказывания, обличающие Америку, но все это в моем понимании — 100 процентов показуха. Сделать вид, что для Америки нет исключений, — это все вранье. Они повозмущаются, скажут: «Смотрите, мы и Америку пытаемся привести к общей ответственности». Но это обычный спектакль, который ничем не закончится, даже не сомневаюсь. Что сейчас мешает Баньке провести допинг-тесты этих спортсменов? Он только декларирует, а должен дать команду. И все те, кто не пройдет тестирование, должны автоматически быть дисквалифицированы", — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

ВАДА может лишить США двух Олимпиад. МОК атакует американцев из-за борьбы с допингом. Какие санкции грозят США?

Ранее Банька заявил, что если США при поддержке USADA продолжат развивать конфликт, то они изолируют себя от международной спортивной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта.

17 июля первый президент ВАДА и бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что USADA могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

Источник: Metaratings
Дмитрий Васильев (биатлон)
ВАДА
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