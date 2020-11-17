Васильев не согласен с тем, что закон Родченкова назвали в честь иуды

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о принятии так называемого «закона Родченкова».

— Все, что направлено на борьбу с допингом — оно полезно, — цитирует «Газета.ru» Васильева. — Я не согласен только с тем, что этот законопроект назвали в честь иуды. Вот это единственное, что неправильно. В остальном там совершенно разумные вещи: привлечение к уголовной ответственности тех, кто вовлекает спортсменов в допинг-схемы, распространяет и употребляет сам. Еще и до десяти лет лишения свободы — я двумя руками за.

Я бы вообще жестче решил: тот человек, который будет пойман на допинге, за каждую свою золотую медаль должен получить по пять лет тюрьмы. За серебряную, соответственно, четыре года, а за бронзу — три года. Либерализм и толерантность в отношении якобы «больных» спортсменов, которые прикрылись справками, не имеют ничего общего со справедливостью, спортом и честностью.

Сенат США ранее одобрил законопроект, который позволит американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов