Валуев опубликовал анекдот про татаро-монгольское иго и преследование ВАДА

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев в своем Instagram опубликовал анекдот про татаро-монгольское иго и преследование ВАДА. Исполком организации 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года.

— Князь!

— А?

— Беда!

— Чего там?

— Оказывается Пересвет был под допингом!

— И чего теперь?

— Ну, победу присудили Челубею!

— Мда... — Князь!

— Ну?

— Опять беда!

— Какая?

— Оказывается вся дружина была под допингом!

— Итить-колотить и чего?

— Им теперь запрещено воевать под вашим флагом, только под нейтральным!

— Однако... — Князь!

— Божечки-кошечки, что там опять!?

— Опубликованы доказательства того, что и вы были под допингом.

— Хм...

— В общем теперь победу присудили Мамаю! А вас отстранили!

— От чего?

— Даже не знаю... — Князь!

— Да что за день-то такой!?

— Беда!

— Я догадался, что теперь-то?

— Ягайло на пресс-конференции сказал, что это он победил иго!

— Так он же за них был!

— Ну, теперь нет... — Князь!

— Не подходи! Зарублю к едрене фене!

— Там письмо от Мамая.

— Даже читать не хочу!

— Ну он в общем обвиняет вас в сексуальных домогательствах. Мировая общественность возмущена...

— Ой, все! Я спать пошел!

— В каждой шутке всего лишь доля шутки, — отметил Валуев.