Валуев опубликовал анекдот про татаро-монгольское иго и преследование ВАДА
Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев в своем Instagram опубликовал анекдот про татаро-монгольское иго и преследование ВАДА. Исполком организации 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года.
— Князь!
— А?
— Беда!
— Чего там?
— Оказывается Пересвет был под допингом!
— И чего теперь?
— Ну, победу присудили Челубею!
— Мда... — Князь!
— Ну?
— Опять беда!
— Какая?
— Оказывается вся дружина была под допингом!
— Итить-колотить и чего?
— Им теперь запрещено воевать под вашим флагом, только под нейтральным!
— Однако... — Князь!
— Божечки-кошечки, что там опять!?
— Опубликованы доказательства того, что и вы были под допингом.
— Хм...
— В общем теперь победу присудили Мамаю! А вас отстранили!
— От чего?
— Даже не знаю... — Князь!
— Да что за день-то такой!?
— Беда!
— Я догадался, что теперь-то?
— Ягайло на пресс-конференции сказал, что это он победил иго!
— Так он же за них был!
— Ну, теперь нет... — Князь!
— Не подходи! Зарублю к едрене фене!
— Там письмо от Мамая.
— Даже читать не хочу!
— Ну он в общем обвиняет вас в сексуальных домогательствах. Мировая общественность возмущена...
— Ой, все! Я спать пошел!
— В каждой шутке всего лишь доля шутки, — отметил Валуев.
— Князь! — А? — Беда! — Чего там? — Оказывается Пересвет был под допингом! — И чего теперь? — Ну, победу присудили Челубею! — Мда... — Князь! — Ну? — Опять беда! — Какая? — Оказывается вся дружина была под допингом! — Итить-колотить и чего? — Им теперь запрещено воевать под вашим флагом, только под нейтральным! — Однако... — Князь! — Божечки-кошечки, что там опять!? — Опубликованы доказательства того, что и вы были под допингом. — Хм... — В общем теперь победу присудили Мамаю! А вас отстранили! — От чего? — Даже не знаю... — Князь! — Да что за день-то такой!? — Беда! — Я догадался, что теперь-то? — Ягайло на пресс-конференции сказал, что это он победил иго! — Так он же за них был! — Ну, теперь нет... — Князь! — Не подходи! Зарублю к едрене фене! — Там письмо от Мамая. — Даже читать не хочу! — Ну он в общем обвиняет вас в сексуальных домогательствах. Мировая общественность возмущена... — Ой, все! Я спать пошел!