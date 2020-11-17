Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал принятие сенатом США «закона Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— «Закон Родченкова» позволяет привлекать к уголовной ответственности и иностранных спортсменов, которые выступают на международных стартах. Что вы думаете об этом?

— Я еще не читал полный перевод законопроекта, опираюсь на то, что вы мне рассказали, — заявил Валуев «СЭ». — Если закон действительно касается иностранных спортсменов, то бредом этого товарища уже можно ошарашить. Это дискриминация чистой воды. Даже сложно просчитать всю глубину последствий такого закона. Если страна, проводящая соревнования, подписала соответствующее соглашение об экстрадиции с Соединенными Штатами, она может заковать спортсмена в наручники и отправить туда. А в США уже его будут судить.

— Не стоит ли принять какие-то ответные меры с нашей стороны?

— Это как история с Васькой, который слушает, да ест. Какие здесь могут быть контрсанкции? Они всегда будут вдогонку и выглядеть как попытка оправдания. Понятно, что страна даже с соглашением об экстрадиции может никуда спортсмена не отправлять. Однако, как правило, у США хватает рычагов, чтобы добиться выполнения этого соглашения. Думаю, это решение вряд ли придаст привлекательности Соединенным Штатам, но тут речь идет о попытке окучить весь мир. Если бы этот закон был нацелен только на своих граждан, то было бы совершенно другое дело. У нас тоже есть подобный закон внутри страны. Но этот законопроект касается и наших спортсменов, функционеров.

— Как можно доказать, что антидопинговые правила нарушались системно или несистемно?

— Никак. Если вы следите за международными событиями, можно взять пример той же Сирии. Было миллион доказательств того, что «Белые каски» — это ангажированная структура, выпускающая пачками фейки. Но при этом Россия, пожелав внести по этому поводу резолюцию, была заблокирована в данном желании. Также есть очевидные вещи, которые творились во время Второй Мировой войны. У нас была резолюция по осуждению проявлений нацизма, но и ее тоже заблокировали. Это очевидные вещи, которые не признаются. О каком торжестве справедливости мы можем говорить в этом случае? Сама фактура не является справедливой. Поэтому в современном мире правила диктует сильный или точнее тот, кто считает себя сильным. И далеко не всегда эти правила справедливы. Вы думаете, американцы будут пересматривать свое решение по законопроекту? Да хоть весь мир вздыбится, они ни за что не будут этого делать. Возможно, целенаправленно постараются сделать кому-нибудь публичную порку. А сам Родченков вписал свою фамилию в американское законодательство. Поставил себе памятник при жизни! Наверное, он сейчас очень рад, снова вспомнили о нем. Может быть, где-нибудь лекции прочитает, деньги заработает. (Сергей Федоров)

Закон Родченкова принят в США. Мировой спорт больше никогда не будет прежним