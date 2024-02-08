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Допинг

8 февраля, 02:16

Валуев назвал провокацией слова Родченкова про запрет российских флага и гимна

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на слова информатора ВАДА Григория Родченкова, заявившего в интервью CNN, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх.

«Это нужно рассматривать как провокацию. Спланированный вброс, чтобы антироссийская повестка не стихала. Все уже давно все поняли про этого человека. В характеристике он не нуждается», — цитирует Sport24 Валуева.

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил первую книгу.

Олимпийский флаг и&nbsp;флаг России. Родченков призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпиадах
Источник: https://sport24.ru/other/news-618860-valuyev-ob-antirossiyskikh-slovakh-rodchenkova-provokatsiya-vse-uzhe-davno-vse-ponyali-pro-etogo-cheloveka
Олимпиада
Григорий Родченков
Николай Валуев
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