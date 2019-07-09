Валерий Газзаев - об операции Европола по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал операцию Европола по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов.

Ранее стало известно, что Европол провел в 33 странах спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом допинг-препаратов, поддельных лекарств, спортивных и пищевых добавок. По ее итогам было изъято 3,8 млн единиц нелегальных допинговых веществ и поддельных лекарств, разоблачены 17 группировок, разрушены девять подпольных лабораторий, арестованы 234 подозреваемых и открыты 839 судебных дел. Операция охватила в частности, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Францию, ФРГ и Великобританию. Операция проводилась также в США и Колумбии. Россия в списке стран не фигурирует.

- Важно, что в списке стран, где проводилась данная операция, нет России - говорится в заявлении пресс-службы Валерия Газзаева. - Это во многом связано с позитивными изменениями в нашем антидопинговом законодательстве, которое на сегодняшний день одно из самых жестких и образцовых мире.

Надо понимать, что допинг – проблема общемировая, ее не нужно политизировать, нужно объединять усилия для борьбы с нечестным спортом. Россия открыта в этом вопросе и готова к сотрудничеству, о чем не раз заявляли наши официальные лица. И от готовности наших партнеров вместе бороться с допингом зависит конечный результат. Разовые крупные акции, конечно, можно приветствовать, но в борьбе с допингом нужна постоянная консолидированная работа.

ВАДА приняло участие в операции по ликвидации 17 преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств