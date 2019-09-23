Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию в связи с запуском процедуры лишения статуса соответствия РУСАДА кодексу организации.

ВАДА в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА кодексу организации по ускоренной процедуре. Основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию ВАДА вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

— Я считаю, что происходящее сегодня вокруг РУСАДА нужно рассматривать исключительно как рабочий процесс, — заявил Валерий Газзаев. — РУСАДА было восстановлено в правах, предоставляло ВАДА оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы из московской лаборатории. Об условии подтверждения целостности базы данных было известно изначально. Если у ВАДА возникли вопросы, у российской стороны есть время, чтобы на них ответить.

Надеюсь, что все спорные моменты будут урегулированы в срок и в отношении РУСАДА будет принято справедливое решение.

Также я считаю, что не стоит политизировать этот рабочий процесс, как это делают, к примеру, западные СМИ, которым не привыкать публиковать антироссийские статьи. Они всегда активно атаковали Россию — вспомним хотя бы историю с чемпионатом мира по футболу, который прошел в России, несмотря на их старания, на высоком уровне.

Поэтому, повторюсь, идет рабочий процесс, а политику видят в нем те, кому это интересно.