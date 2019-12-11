Валентина Матвиенко: «Россия может у себя проводить свои Игры»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о решении ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

— Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта, — цитирует РИА «Новости» Матвиенко. — Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры.