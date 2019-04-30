Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) получили допинг-пробы из московской лаборатории, информирует пресс-служба организации. Как отмечается, экспертами было извлечено 2262 образца, которые были распределены на пробы А и B.

Все они будут доставлены в аккредитованную лабораторию ВАДА за пределами России. Их будут тщательно изучать, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи допинговых нарушений российскими спортсменами.

Напомним, в январе ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу организации. России было необходимо до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

Все о допинге – здесь