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ВАДА закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины

Диана Андрющенко
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ВАДА закрыло дело в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) по поводу возможного несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента ВАДА закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», — цитируют «РИА Новости» председателя комитета ВАДА по соответствию Генри Гурджи. Об этом он заявил на заседании совета учредителей ВАДА в Эр-Рияде.

В октябре 2021 года ВАДА сообщило, что по итогам начатого в 2019 году расследования были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса. В 2022 году проверку приостановили.

Источник: РИА Новости
ВАДА
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