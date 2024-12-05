ВАДА закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины

ВАДА закрыло дело в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) по поводу возможного несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента ВАДА закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», — цитируют «РИА Новости» председателя комитета ВАДА по соответствию Генри Гурджи. Об этом он заявил на заседании совета учредителей ВАДА в Эр-Рияде.

В октябре 2021 года ВАДА сообщило, что по итогам начатого в 2019 году расследования были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса. В 2022 году проверку приостановили.