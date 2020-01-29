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ВАДА выявило манипуляции со 145 пробами Московской лаборатории

11:00
ВАДА выявило манипуляции со 145 пробами Московской лаборатории. Фото Reuters
ВАДА выявило манипуляции со 145 пробами Московской лаборатории. Фото Reuters

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер сообщил, что были выявлены манипуляции со 145 из 298 подозрительных проб Московской антидопинговой лаборатории.

— Мы выяснили, какие данные были удалены и когда, — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Юнгера. — Но не все удалось восстановить. Проанализированы будут все 298 подозрительных проб.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию под руководством Тэйлора и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Санкции пока не вступили в силу до решения CAS.

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