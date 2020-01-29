ВАДА выявило манипуляции со 145 пробами Московской лаборатории

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер сообщил, что были выявлены манипуляции со 145 из 298 подозрительных проб Московской антидопинговой лаборатории.

— Мы выяснили, какие данные были удалены и когда, — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Юнгера. — Но не все удалось восстановить. Проанализированы будут все 298 подозрительных проб.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию под руководством Тэйлора и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Санкции пока не вступили в силу до решения CAS.