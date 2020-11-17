В ВАДА отреагировали на принятие «закона Родченкова» в США

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило обеспокоенность по поводу принятия закона Григория Родченкова, информирует Reuters.

Ранее сенат США принял законопроект, главный пункт которого позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

— ВАДА, а также ряд правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу закона. В частности, он может поставить под угрозу наличие единого свода правил для спортсменов по всему миру, — отмечается в заявлении ВАДА. — Такое согласование правил лежит в основе мировой антидопинговой программы.

Кроме того, этот законопроект не включает большие области американского спорта, такие как профессиональные лиги и студенческий спорт. Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему хорошо для остального мира?

Напомним, Григорий Родченков — бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА по делу о допинге в российском спорте.