ВАДА выразило обеспокоенность в связи со скорым принятием «акта Родченкова»

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выразили опасение из-за скорого принятия «акта Родченкова». Это вызвано тем, что он предполагает применение санкций к лицам, находящимся вне юрисдикции США.

— Мы не против «акта Родченкова», но нам нужно понять, как будет применяться закон, который имеет экстерриториальную силу. Нам была необходима эта дискуссия, она показала, что сейчас присутствуют определенные беспокойства, — сказа генеральный директор WADA Оливье Ниггли. Его слова приводит ТАСС.

— Олимпийское движение очень обеспокоено тем, как будет применяться «акт Родченкова», как он может влиять на систему борьбы с допингом. Если вы создаете закон, который включает экстерриториальную юрисдикцию, то будете думать о его применении, — сказал на совете учредителей ВАДА глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. — И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в ВАДА, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом ВАДА.

Ранее в США был принят «Закон Родченкова», направленный на борьбу с допингом. Согласно документу, Григорий Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели. Также законом предусмотрены штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга.