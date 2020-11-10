ВАДА выпустило руководство о независимости NADO

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на официальном сайте опубликовало руководство по укреплению оперативной независимости национальных антидопинговых организаций (NADO).

«После всестороннего процесса консультаций статья 20.5.1 кодекса 2021 года обеспечит независимость NADO от спорта и правительства в своих операционных решениях и деятельности, запретив любое оперативное вмешательство любому, кто в то же время участвует в управлении или операциях, из международной федерации, национальной федерации, организации категории «major events», национального олимпийского комитета, национального паралимпийского комитета или правительственного ведомства, отвечающее за спорт или борьбу с допингом», — говорится в заявлении.