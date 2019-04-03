ВАДА выпустило руководство для родителей на русском языке

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте объявило о выходе руководства для родителей на русском языке. Это пособие представляет собой справочную антидопинговую брошюру для родителей спортсменов, которые хотят знать больше об обеспечении здорового спортивного развития для своего ребенка и предотвращении употребления запрещенных веществ.
Привет! WADA’s Parents' Guide is now available in Russian!– WADA (@wada_ama) 3 апреля 2019 г.
This resource is an anti-doping reference guide for parents of athletes seeking more information to ensure healthy athletic development and prevent the use of prohibited substances.
Find it ➡️ https://t.co/WqbtC9jeUY pic.twitter.com/EnL7P3Uzma
Ранее ВАДА выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.