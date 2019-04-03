22:10 | Допинг

ВАДА выпустило руководство для родителей на русском языке

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА​) на своем официальном сайте объявило о выходе руководства для родителей на русском языке. Это пособие представляет собой справочную антидопинговую брошюру для родителей спортсменов, которые хотят знать больше об обеспечении здорового спортивного развития для своего ребенка и предотвращении употребления запрещенных веществ. 

Ранее ВАДА выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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