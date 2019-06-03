ВАДА ввело во всех антидопинговых лабораториях единый тип анализаторов крови

ВАДА утвердило одновременное внедрение одинаковых гематологических анализаторов во всех аккредитованных антидопинговых лабораториях, сообщает официальный сайт организации. Данное решение принято для оптимизации работы и улучшения согласованности допинг-контроля, проводимого в рамках программы биологических паспортов (ABP).

Данные гематологические анализаторы будут работать во всех лабораториях с сегодняшнего дня. Отмечается, что они смогут давать более сопоставимые результаты проб спортсменов.

- Это значительный шаг вперед в развитии программы ABP по всему миру. При работе с ABP важно убедиться, что результаты тестов могут быть сравнены и отслежены с высоким уровнем точности, - сказал старший исполнительный директор ВАДА по науке и международному партнерству Оливье Рабен.

Программа биологических паспортов была введена в 2009 году. Она помогает выявить косвенные признаки нарушения антидопинговых правил, связанные с резкими изменениями показателей крови спортсмена.