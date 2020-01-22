ВАДА временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию

ВАДА объявило, что временно приостановило деятельность Московской антидопинговой лаборатории.

Таким образом, лаборатория не сможет проводить любую проверку допинг-проб. На этот шаг ВАДА пошло в связи с рекомендацией исполкома от 9 декабря.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Московская лаборатория уже лишалась аккредитации в 2015 году на основании отчета о допинге в российском спорте. В 2016 году ВАДА разрешило лаборатории проводить анализ образцов, однако запрет действовал на все другие антидопинговые мероприятия.