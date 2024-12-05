ВАДА вернуло статус соответствия Антидопинговому агентству ЮАР

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Антидопинговому агентству ЮАР после изменения национального законодательства. Об этом стало известно после заседания совета учредителей ВАДА в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Комиссия ВАДА по соответствию следит за делами по несоответствию, переданными в CAS, а именно касающимися России, Нигерии и Венесуэлы. Комиссия регулярно получает информацию от этих национальных антидопинговых агентств. Дело в отношении четвертого не соответствующего кодексу агентства, ЮАР, было отозвано в связи с изменением национального законодательства», — цитирует РИА Новости Спорт председателя комитета ВАДА по соответствию Генри Гурджи.