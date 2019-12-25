ВАДА в курсе решения общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) знает о решении общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями, информирует пресс-служба ВАДА.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло решение не соглашаться с решением исполкома ВАДА. Это значит, что теперь пройдет процесс в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

— Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома ВАДА и принимает его к сведению, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями ВАДА. Общее собрание РУСАДА, на котором был рассмотрен данный вопрос, состоялось во вторник.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны.

В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.