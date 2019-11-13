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ВАДА сократит дисквалификацию за кокаин

17:19

В новом антидопинговом кодексе ВАДА будет изменена система наказаний за употребление кокаина и каннабиса. С 2021 года легкие наркотики будут запрещены не только в соревновательный, но и во внесоревновательный период. Однако санкции за его прием во время отпуска составят три месяца. Срок можно сократить до одного, если спортсмен согласится пройти курс реабилитации.

Процедура допинг-контроля изменится. Всем&nbsp;ли это понравится?Спортсменам запретят пить пиво на допинг-контроле. И это еще не самое страшное

— В ходе рассмотрения версии Всемирного антидопингового кодекса 2021 года мы получили много отзывов касательно таких веществ, как кокаин и каннабис, — цитирует Cycling Weekly спикера ВАДА Джеймса Фитцжеральда. — Отмечалось, что употребление этих наркотиков не связано со спортивными выступлениями.

Спортсмен наркотиками не повышает производительность, приоритет должен делаться на здоровье, а не на длительное наказание.

Кроме того, мы расходуем существенные ресурсы на рассмотрение дел об употреблении психотропных веществ. Эти ресурсы можно потратить на антидопинговые расследования, которые действительно влияют на создание равных условий в спорте.

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