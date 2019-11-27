Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

ВАДА рекомендовало пригласить в РУСАДА международного эксперта

27 ноября 2019, 16:45
Теги:

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал пригласить в организацию на ближайшие четыре года международного эксперта. Его задача — мониторинг ситуации вокруг деятельности РУСАДА.

— Вместе с тем, в силу текущих обстоятельств с базой данных и каких-то моментов, которые, безусловно, ВАДА и международные организации мониторят и анализируют, есть рекомендация — посмотрим, сохранится ли она и будет ли принята исполкомом ВАДА, — пригласить в РУСАДА на ближайшие четыре года международного эксперта, — цитирует Пахноцкую РИА «Новости». — Эксперт нужен не для мониторинга деятельности РУСАДА, а для мониторинга деятельности вокруг РУСАДА. Порой бывают странные обстоятельства.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191127/1561673499.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир