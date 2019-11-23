ВАДА рекомендовало объявить РУСАДА несоответствующим требованиям

Перспектива запрета России участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио возросла после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, сообщает Inside the Games.

Комитет по соответствию ВАДА направил рекомендацию о том, чтобы РУСАДА вновь была временно отстранена. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. В этом году был запущен процесс несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА из-за информации о подлоге ряда данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставление которых было одним из условий восстановления.